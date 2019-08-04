تشكيل غرفة عمليات ورفع حالة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية استعدادا لعيد الأضحي بمطروح

قرر اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، على رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية مع الالتزام بكافة الإجراءات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهًا وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من فرش وتجهيز العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام ومستشفى الحمام المركزي استعدادًا لافتتاحهما قريبًا.

ووجه المحافظ بمراجعة استعدادات كافة المستشفيات بالمحافظة و نقاط الإسعاف على طول الطريق الساحلي من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، بالإضافة إلى مراجعة توفير كافة الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية والاستعداد لاستقبال أية حالات طارئة، وتوفير الأدوية اللازمة بجميع المستشفيات ومتابعة انتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومدى توافر الأدوية بالمستشفى خلال فترة العيد.

وتقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الاجراءات العاجلة نحو أية مشكلة أو شكاوى بصفة دورية.

ووجه الغرابلي، بمراجعة و تأمين التيار الكهربي بجميع المستشفيات ومحطات تحلية المياه والروافع والقطاعات الخدمية الأخرى بجميع أنحاء المحافظة خلال فترة أيام عيد الاضحى، والتأكيد على توفير وضخ المياه في مواعيدها لجميع المناطق خاصة مع الإقبال المتزايد من المصطافين، ومراجعة شبكات الصرف الصحي والقضاء على أية مشكلة خلال فترة أيام العيد.

وكلف مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المنشاءات السياحية والمطاعم خاصة خلال فترة عيد الأضحى للاطمئنان على الأغذية المعروضة للمواطنين ومنع أية محاولات للاستغلال، مع توقيع أقصى عقوبة على المنشاءات المخالفة، بالإضافة إلى توجيه مديرية الطب البيطري بمراجعة تجهيزات المجازر بمدن المحافظة الثمانية لاستقبال الأضاحي من المواطنين مع إعلان الخدمة المجانية للمواطنين، وتشديد الأكمنة على الطريق الساحلي لمنع دخول أية حيوانات دون فحصها خلال أيام عيد الاضحي المبارك.