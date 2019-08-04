ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 6 قتلى

قال مسؤول، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية، وبلغت قوته 9ر6 درجات على مقياس ريختر، ارتفعت إلى ستة قتلى، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وكان الزلزال قد وقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب إقليم بانتين الجمعة الماضية، مما أدى لإصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" لفترة قصيرة في جزيرتي جاوة وسومطرة قبالة مضيق سوندا والمحيط الهندي.

وقال اجوس ويبويو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الضحايا من إقليمي ويست جاوة وبانيتن، وبينهم رجل 95 عاما توفى بسبب تعرضه للصدمة وإصابته بالإرهاق.

وقد تضررت نحو 136 أسرة من الزلزال، بالإضافة إلى أكثر من 400 منزل في الإقليمين.

وشُعر بالزلزال لأقل من دقيقة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومدن أخرى في إقليمي بانتين وويست جاوة. وجرى رفع التحذير من تسونامي بعد ساعتين من وقوع الزلزال.