الجيش الهندي يطالب باكستان بتسلم جثث 5 أشخاص حاولوا التسلل لكشمير

قالت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، إن الجيش الهندي طالب باكستان بتسلم جثث 5 رجال، قتلوا أثناء محاولتهم التسلل للجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع راجيش كاليا، إن 5 من أفراد "فريق العمل على الحدود" الباكستاني أثناء محاولتهم التسلل ومهاجمة موقع في قطاع كيران على خط السيطرة.

ويشار إلى أن عادة ما يتهم الجيش الهندي الفريق الحدودي التابع للجيش الباكستاني والمسلحين بشن هجمات على طول خط السيطرة، الذي يعد الحدود الفعلية التي تقسم منطقة كشمير المتنازع عليها لجزئين أحداهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الهندية عرضت على الجيش الباكستاني التقدم ورفع الأعلام البيضاء واستعادة جثث المتسللين. ولم يرد بعد رد من الجانب الباكستاني.

ويقول كاليا إن عملية التسلل ومحاولة الهجوم تمت في يوم الأربعاء أو الخميس، وهو نفس الوقت الذي اتهمت فيه باكستان الهند بتنفيذ هجمات بقنابل عنقودية على المنطقة عبر خط السيطرة التي تسيطر عليها مما أدى لمقتل 4 مدنيين.