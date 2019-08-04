 الآثار: كان لابد من نقل تابوت توت غنخ آمون لأنه كان في حالة سيئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الآثار: كان لابد من نقل تابوت توت غنخ آمون لأنه كان في حالة سيئة

تصوير- زياد أحمد
تصوير- زياد أحمد
 إسلام عبدالمعبود:
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:15 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:15 م

قال وزير الآثار، إنه تم نقل آخر تابوت للملك توت عنخ آمون، والذي يعد أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب الذي يتخذ شكل الملك في الوضع الأوزيري، والذي تم اكتشافه في غرفة دفنه عام 1922.

وأضاف الوزير -في تصريحات خلال الموتمر الصحفي للإعلان عن بدء ترميم التابوت- أنه بعد فحص التابوت المُذهب الخارجي للملك توت عنخ آمون بعناية شديدة في المقبرة بوادي الملوك، تبين أن هناك ضعفًا شديدًا وشروخًا وتساقطا في طبقات الجص المذهبة، وخاصة في الغطاء والقاعدة، وهو ما كان يتطلب تدخلًا سريعًا لإجراء عمليات الترميم في بيئة مناسبة.

وتابع أن التابوت لأول مرة يخرج من المقبرة منذ اكتشافه من 97 عامًا، ولم يرمم داخل المقبرة من قبل، لذلك كان لابد من نقله وترميمه وضمه ضمن مقتنيات الملك توت عنخ آمون لعرضهم جميعًا عند افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل.

تصوير- زياد أحمد:

 

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