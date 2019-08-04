«أوقاف الغربية»: مشاجرة بين صهرين أثناء صلاة الجمعة تسببت في إنهاء الخطبة

أعلنت مديرية أوقاف الغربية، في بيان لها أمس السبت، أن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية من اعتداء عامل مسجد بمركز بسيون على أحد المصلين، أول أمس الجمعة عار تمامًا عن الصحة.

وقالت المديرية، في بيان، إن "ما حدث هو أن أحد المواطنين ويدعى (أحمد. ع) طليق شقيقة المجني عليه الدكتور (محمد. ش ا) عزم على إحداث أمر ما أثناء صلاة الجمعة مع المجني عليه، واستشعر ذلك إمام المسجد لما للحادثة من صدى إعلامي لدى الرأي العام، فأنهى الإمام خطبة الجمعة حسب تعليمات الوزارة، ملتزمًا بموضوع الخطبة.

وأضافت المديرية، أن الإمام أبلغ على الفور الجهات المعنية التي حضرت وتحفظت على المتهم والمجني عليه، ثم أقيمت صلاة الجمعة على أكمل وجه دون خرق للشعائر أو لقدسية المسجد.

وأوضحت أن طرفي النزاع ليسا من العاملين بوزارة الأوقاف على أي درجة وظيفية.