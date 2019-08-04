قال خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة تسعى لأول مرة إلى عرض التوابيت الثلاثة للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير كمجموعة كاملة.

وأضاف في تصريحات لقناة «TeN»، مساء الأحد، أن أسباب الترميم ترجع إلى الرغبة في عرض المجموعة كاملة للملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير، متابعًا: «عشان لما السائح يجي يلاقي القناع الذهبي ويلاقي ال3 توابيت ورا بعض، زي ما كان توت عنخ آمون عاملهم لنفسه بالظبط».

وأشار أن السبب الآخر لعملية الترميم هي الشروخ الموجودة والطبقات التي سقطت من الأثر، موضحًا: «كل ما كنا هنسيبه في المقبرة، كل ما كانت حالته هتسوء أكتر».