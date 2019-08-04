 فيديو.. وزير الآثار: عرض التوابيت الثلاثة لتوت عنخ آمون لأول مرة بالمتحف المصري الكبير - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير الآثار: عرض التوابيت الثلاثة لتوت عنخ آمون لأول مرة بالمتحف المصري الكبير

هديل هلال
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:27 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:27 م

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة تسعى لأول مرة إلى عرض التوابيت الثلاثة للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير كمجموعة كاملة.

وأضاف في تصريحات لقناة «TeN»، مساء الأحد، أن أسباب الترميم ترجع إلى الرغبة في عرض المجموعة كاملة للملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير، متابعًا: «عشان لما السائح يجي يلاقي القناع الذهبي ويلاقي ال3 توابيت ورا بعض، زي ما كان توت عنخ آمون عاملهم لنفسه بالظبط».

وأشار أن السبب الآخر لعملية الترميم هي الشروخ الموجودة والطبقات التي سقطت من الأثر، موضحًا: «كل ما كنا هنسيبه في المقبرة، كل ما كانت حالته هتسوء أكتر».

 

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