تحصين 201 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي شهدتها قرى مراكز محافظة كفرالشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وبذل كل الجهد للحفاظ عليها، وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية بالمحافظة.

وقامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2019 للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية، مؤكدا أنه تم تحصين 201 ألف و505 رأس ماشية، منذ بدايةً عمل الحملة وحتى اليوم، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم حامد أبوإسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، وبمشاركة الإدارات المختصة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بتواصل جهود مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، مقدما الشكر لوزير الزراعة ومدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والعاملين بالطب البيطري، على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين 131 ألفا و537 رأس أبقار، و62300 رأس جاموس، و7668 رأس أغنام وماعز، بإجمالي 201 ألف و505 حيوان، لافتا إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.

وأشاد بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة، والتيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.