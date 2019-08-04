وزيري: انطلاق أعمال ترميم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون

تنطلق بمصر اليوم الأحد أعمال ترميم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، والذى نقل من داخل مقبرة الفرعون الذهبي في مدينة الأقصر إلى المتحف الكبير بالقاهرة مؤخرا.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عملية الترميم التي ستستغرق ما بين 6 إلى 8 أشهر تمهيدا لوضعه بموقع عرضه في المتحف الكبير مطلع العام المقبل.

وأشار وزيري إلى أن عملية الترميم "ستتضمن إعادة تركيب الرقائق الذهبية المتناثرة التي سقطت من التابوت وتقويتها وإعادة التابوت إلى الصورة التي كان عليها قبيل أن يتعرض للإهمال على يد المستكشف البريطاني هوارد كارتر في العام 1922، وتركه دون ترميم أو حماية".

ويُعقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل عملية ترميم التابوت، وسيتاح لوسائل الإعلام تصوير عملية تعقيم التمثال قبيل بدء أعمال ترميمه.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الآثار خالد العناني، قد قاموا أمس بتفقد التابوت، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول القيمة الأثرية والتاريخية للتابوت وتفاصيل عملية نقله من مقبرة الملك توت عنخ آمون في غرب مدينة الأقصر إلى قاعة مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير.