دبي تحبط إدخال 274 ألف قرص مخدر مخبأة في خزان وقود سفينة

أحبطت سلطات إمارة دبي بالإمارات، محاولة تهريب 274 ألف قرص مخدر كانت مخبأة في خزان وقود بسفينة قادمة من الخارج.

وقال مسؤولون في إدارة جمارك دبي، إن المتهمين في القضية أخفوا شحنة من المخدرات في مخبأ سري داخل خزان وقود محرك سفينة، ووضعوا كميات كبيرة من السولار عليه وحوله لإخفاء معالمه.

وأضافوا أن المهربين اعتقدوا أن المفتش لن يستطيع كشف حيلتهم والعثور على المخبأ لارتفاع درجة الحرارة في منطقة المحرك والتي تصل إلى 60 درجة مئوية.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية بدبي أحمد الدليل: "تمكن مفتش الجمارك من رصد علامات الارتباك على قبطان السفينة الخشبية، رغم كل محاولاته بأن يبدو متماسكاً، كما فطن المفتش إلى الطلب المستمر من القبطان لتخليص إجراءاته الجمركية سريعا، مؤكداً أن لا شيء على متن السفينة يستوجب التفتيش، ووسط هذا الإلحاح والارتباك أجرى المفتش تفتيشا مفصلا، وقصد بيت خزان الوقود مباشرة وعند رؤية كميات السولار التي أحاطت بمنطقة الخزان تأكدت شكوكه حيث تم العثور على المخبأ، وبداخله حقيبتين، تحتويان على 274 ألف قرص كبتاجون مخدر، كانت معبأة في 137 كيساً من البلاستيك".