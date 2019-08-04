انتشال جثة ربة منزل من ترعة ناصر في البحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالي عائمة على على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد شرباص، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقيه بلاغًا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير بوجود جثة على سطح مياة ترعة ناصر بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل النقيب محمد ترابيس معاون المباحث وقوات الإنقاذ النهري بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لمكان الحادث بالترعة المشار إليها وتم انتشال الجثة من المجري المائي.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ن م غ " ومقيمة بكوم حمادة وغرقت منذ عدة أيام وجرفها التيار لمكان العثور عليها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام ، وتم انتداب فريق من النيابة.