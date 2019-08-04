لجنة سودانية للإشراف على استقبال الوفود الرسمية المشاركة في توقيع الإعلان الدستوري

شكلت السلطات السودانية لجنة لتأمين وتأهيل مسار الوفود الأجنبية وترتيب مراسم استقبالها، لحضور احتفال مقرر في 17 أغسطس الجاري، للتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري، الذي وقعه اليوم الأحد، بالأحرف الأولى المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير".

وتابعت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن صبري بشرى الشاذلي، الاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود الرئاسية والمنظمات الدولية من تأمين وتهيئة وتجميل مسار الزوار والمواقع المحيطة بمنطقة الاحتفالات ومواقع إقامة الوفود.

وأكد الشاذلي، استعداد الأجهزة كافة لعملية التأمين، مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات اللوجستية مع اللجان الأخرى المختصة بالإعداد لحفل التوقيع النهائي.

وقال إن السودان الآن يفتح ذراعيه وقلبه لعودة أبنائه ويتهيأ للاحتفال بين جميع مكونات العمل السياسية بالتوقيع على الاتفاق النهائي، ومن ثم الانتقال لإدارة المرحلة الانتقالية التي تعتبر مهمة في تاريخ البلاد.