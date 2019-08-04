ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران عراقية

أظهر مقطع فيديو تم نشره اليوم الأحد، أن ناقلة النفط التي تحمل الوقود المهرب الذي صادره الحرس الثوري الإيرانى الأسبوع الماضي هي سفينة عراقية.

وأوضح مقطع الفيديو الذي بثته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) لحظة الاستيلاء على السفينة، أن اسمها "هيتا" .

كانت إرنا قد نقلت في وقت سابق عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة العميد رمضان زاراهي القول إن الناقلة تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم احتجازها الأربعاء الماضي.

وأضافت الوكالة أن "السفينة الأجنبية كانت قد تلقت الوقود من سفن أخرى لنقلها إلى دول عربية، وتم توقيفها قرب جزيرة فارسي بعد التنسيق مع السلطات القضائية".

وتم اعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم سبعة أفراد، جميعهم أجانب.