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تطبيق جديد في البرتغال لتسجيل وفيات الحيوانات على الطرق

لشبونة - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:41 ص | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:41 ص

أطلق في البرتغال تطبيق إلكتروني جديد يتم من خلاله تسجيل وفيات الحيوانات على الطرق لمساعدة السلطات على فهم الأماكن التي تتصرف فيها وتطبيق التدابير للحد من هذه الوفيات، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتقوم مؤسسة "البنية التحتية للبرتغال"، بمساعدة المواطنين، بإدراج وتسجيل المعلومات عن وفاة حيوان في أي طريق في البلاد من خلال قاعدة بيانات على تطبيق "لايف لاينز"، ويمكن تحميله على "جوجل بلاي" مجانا، ووفقًا لجراسا جراسيا منسق المشروع في المؤسسة، فإنه بالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية، فإنه يهدف إلى "توعية الناس وإشراكهم".

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أنه تم تطوير الأداة الرقمية بالشراكة مع جامعة إيفورا، ونقلت عن جراسيا قوله إنه بين عامي 2005 و2019 توفى 81 ألفا و972 حيوانا على الطرق البرتغالية، وأكثر الحوادث تتعلق بالبرمائيات والطيور والثدييات، وأن معظم الوفيات تقع في الخريف وأكثر المتضررين هي الحيوانات الصغيرة مثل البرمائيات.

وقال جراسيا: "هناك وفيات جماعية، لكنها تمر دون أن يلحظها أحد لأنها صغيرة، يتساءل الناس عن سبب إنفاقنا المال لإنقاذ الضفادع، ولكن هذه الحيوانات مهمة، على سبيل المثال، لمنع الآفات".

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