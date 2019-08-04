السعودية تقود تحركا عربيا في الأمم المتحدة لمواجهة التهديدات الخطيرة بالمنطقة

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أنها تقود تحركًا عربيًا، مكونا من خمس دول، إضافة إلى وفد جامعة الدول العربية، في الأمم المتحدة لمواجهة التهديدات الخطيرة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأحد، أن الترويكا العربية بقيادة المملكة العربية السعودية في نيويورك، عقدت اجتماعات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) وألمانيا، ولقاء آخر عقدته الترويكا مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو.

وأضافت الوكالة أن تلك الاجتماعات تأتي في ظل التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية، وتجسيداً لروح التعاون والتضامن التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتفعيلاً لقرارات الجامعة العربية التي تنص على صون الأمن العربي".

وقالت إن تلك الاجتماعات تأتي ايضا "لبحث سبل التصدي للتهديدات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود من أجل صون الأمن والسلم، وتعزيز السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية".

وبحسب الوكالة، تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وبين الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والأعضاء المؤثرين في الأمم المتحدة بما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في دول المنطقة.