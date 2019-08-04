إخلاء سبيل والد طفلة وعريسها ومنع زواجها في العيد بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرار.ا بإخلاء سبيل والد طفلة، عمرها 13 سنة، وعريسها، بكفالة 1000 جنيه لكلًا متهما؛ بعد قيام الأول بتحديد اليوم الثالث من إجازة عيد الأضحى موعدًا لزواجها من الثاني وهي قاصر، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج الطفلة قبل بلوغها 18 سنة، وكلفت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمتابعة حالة الطفلة بصفة دورية.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من خط نجدة الطفل، بقيام والد الطفلة "ريهام.ع.م" 13 سنة، بتحديد موعد زفافها ثالث أيام عيد الأضحي، على" إسلام.أ.ال" 25 سنة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4299 إداري الحسينينة لسنة 2019.

وبالعرض على النيابة العامة قررت استدعاء الأب وعريس الطفلة، وطلبت تقرير لجنة حماية الطفل حول الواقعة، قبل إخلاء سبيلهما وتكليف اللجنة بمتابعة حالة الطفلة.