وزير داخلية ألمانيا يشيد بحل أزمة سفينة الإغاثة «آلان كردي»

أشاد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بالحل الذي تم التوصل إليه مع مالطا بالنسبة لسفينة الإغاثة الألمانية "آلان كردي" التي كان على متنها 40 مهاجرا تم إنقاذهم من الغرق.

وقال زيهوفر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأحد: "يسعدني أنه تم بنجاح التوصل لاتفاق سريعا بشأن نزول المهاجرين من على متن سفينة (آلان كردي). تبعث مالطا بذلك إشارة مهمة بالتضامن، وإننا نتخذ خطوة أخرى في الاتجاه الصائب".

وأضاف الوزير الاتحادي: "قرار مالطا يعد إشارة مفعمة بالأمل بالنسبة لمحاولتنا الرامية للتوصل في سبتمبر القادم في مالطا لاتفاق مشترك بين كثير من الدول الأوروبية بالنسبة لاستقبال من يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط".

يذكر أن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أعلن أمس السبت استعداد بلاده لاستقبال المهاجرين الموجودين على متن سفينة "آلان كردي" بشكل مؤقت، وذلك بعدما طلب الحكومة الألمانية لذلك، ولكنه أكد أن جميع هؤلاء المهاجرين سيتم توزيعهم على دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وأنه يجب ألا يظل أي منهم في مالطا.

ولم يعرب وزير الداخلية الألمانية حتى الآن عن عدد المهاجرين الذين ستستقبلهم بلاده.