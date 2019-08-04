الأهلي يفتتح غرفة خلع الملابس الجديدة بالتتش

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يفتتح النادي الأهلي مساء اليوم الأحد غرفة الملابس الجديدة للاعبي الفريق الأول، وذلك قبل عدة أسابيع من انطلاق الموسم الجديد.

ونشر محمد سراج عضو مجلس إدارة صورة له عبر حسابه الرسمي بتويتر علّق عليها :"من غرف الملابس الجديدة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القرن والجاري افتتاحها الأن إن شاء الله مع باقي التجهيزات والمكاتب الإدارية".

ومن المنتظر حضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي افتتاح غرف خلع الملابس بملعب مختار التتش والتي تم تأسيسها بمواصفات عالمية حيث تتواجد صالة جيم وقاعة للمحاضرات وغرف تغير الملابس وبعض أجهزة التأهيل.