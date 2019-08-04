«الأطباء»: الانتخابات ستجرى بإشراف قضائي كامل لمزيد من الشفافية

قال أمين الصندوق بنقابة الأطباء، وعضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، محمد عبد الحميد، إن اللجنة تعمل على حصر الأسماء النهائية للمرشحين فى الانتخابات على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، بعد حذف الذين تقدموا بطلبات للتنازل عن ترشحهم.

وأضاف عبد الحميد لـ"الشروق"، أن انتخابات النقابة المقرر إجراؤها فى 11 أكتوبر المقبل، ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، حيث تتواصل النقابة مع مجلس الدولة أو النيابة الإدارية للإشراف على الانتخابات، لمزيدا من تحقيق الشفافية، لافتا إلى أنه سيكون هناك مستشار لكل لجنة فرعية على الأقل، ويزيد إلى أكثر من ذلك فى اللجان الكبيرة مثل القاهرة.

وأشار إلى أن عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات ستكون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث تمنحها النقابة تصاريح لمتابعة الانتخابات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء أعلنت مؤخرا عن غلق باب تلقى طلبات التنازل، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين فى 8 أغسطس المقبل، وإجراء الانتخابات فى 11 أكتوبر المقبل.

وأعلنت اللجنة نتيجة الطعون فى الانتخابات، حيث قبلت طعنين مقدمين ضد الدكتور إبراهيم الدهشورى، المرشح على مقعد وسط الدلتا، واستبعدته من سباق الترشح للانتخابات، ورفضت الطعون المقدمة ضد باقى المرشحين.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، أعلنت غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة (النقابة العامة والنقابات الفرعية) ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، في ٣٠ يونيو الماضى.