انتشال جثة شاب من ترعة الخطاطبة بكوم حمادة

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع الأهالي، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12عامًا إثر غرقه بترعة الخطاطبة أمام قرية كفر غرين، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارًا من المقدم حمدي حميدة، نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود طفل غريق بطرعة الخطاطبه دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة والنقيب هاني مرعي رئيس قسم الإنقاذ النهري البحيرة وبالفحص تبين غرق "محمد نادر الشرقاوي" 12سنة ومقيم قرية كفر غرين كوم حمادة، وتم انتشال جثمان الطفل بواسطة قوات الإنقاذ النهري وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.