دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن نفسه بعد رسائل السب والقذف التي تم ارسالها من هاتفه المحمول لعدد من الأشخاص، مشيرًا إلى هناك عصابة تقوم بتلك الأفعال الإجرامية على حد قوله.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي في مقطع فيديو خلال تواجدة بالساحل الشمالي: فوجئت اليوم من استخدام تلك العصابة برنامج يوجهون من خلاله شتائم سب وقذف لكل من فرج عامر وخالد الغندور ومكرم محمد أحمد وغيرهم على أساس إنها مرسلة من تليفونى المحمول".

وأضاف مرتضى منصور:" العصابة الإجرامية مكونة من ممدوح عباس وهاني العتال وأحمد سليمان وآخرين، تقدمت ببلاغ للنائب العام، وطالبت كل شخص وصلته رسالة تهديد أو سب وقذف منسوبة لتليفونى أن يتقدم ببلاغ، هناك أجهزة في البلد محترمة سواء المخابرات أو أمن الدولة قادرة على القبض عليهم لأن ما يفعلوه فتنة في البلد".