الإبقاء على رؤساء المباحث المتميزين ونقل رئيسي مباحث أبو النمرس وثالث أكتوبر



اعتمد اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فجر الأحد حركة التنقلات الداخلية الخاصة بمديرية أمن الجيزة لعام 2019.

شهدت الحركة التي أعدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تولي العقيد علي عبد الكريم رئيسا لمباحث الحماية المدنية بالجيزة، والعميد محمد حسن رئيس مباحث الطرق والمنافذ، والعقيد محمود الدامي رئيسا للمنشآت، والعميد محمد يوسف رئيسا لمكافحة المخدرات، والعميد بهاء سالم رئيسا لمباحث المعلومات، والعميد وحيد سالم رئيسا لمباحث رعاية الأحداث.

كما تولى العميد أحمد قنديل منصب رئيس شرطة المرافق والعميد خالد عبد المتعال رئيسا للوحدات، والعميد محمد أنور رئيسا لمكافحة جرائم الأموال العامة، والعقيد عبد الحميد السبكى رئيسا لمباحث النشل، والعميد ياسر البحيري رئيسا لإدارة الترحيلات والمقدم محمد عبد الحي رئيسا لقسم الأمن.

وجدد اللواء محمود السبيلي الثقة في رؤساء مباحث أقسام الشرطة باستثناء نقل الرائد إكرامي البطران إلى قسم شرطة أبو النمرس والرائد هاني عماد رئيسا لقسم ثالث أكتوبر، ونقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم أول أكتوبر، والمقدم أحمد صقر إلى المرور.

وشملت الحركة نقل الرائد معتصم رزق من قسم ثالث أكتوبر إلى أول أكتوبر، والرائد كريم عليان من أبو النمرس إلى الهرم، والرائد أحمد يحيى من البدرشين إلى بولاق الدكرور.

وتم نقل الرائد كريم يونس معاون أول قسم شرطة منشأة القناطر إلى قسم ثاني أكتوبر، والرائد خالد المرشدي إلى قسم شرطة كرداسة قادما من قسم ثاني أكتوبر، والنقيب إسلام شوق من كرداسة إلى قسم شرطة أول زايد، والنقيب حسين مصطفى إلى قسم شرطة البدرشين.

وابقت النجاحات التي حققها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، و المقدم محمد الصغير رئيس المباحث الهرم في مناصبهم خاصة بعد نجاحهم في التصدي للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، فضلا عن حل ألغاز العديد من جرائم القتل التي أثارت الرأي العام خلال فترة توليهم مناصبهم.

كما تم الابقاء علي المقدم هاني الحسيني رئيسا لقسم الدقي والمقدم مصطفى خليل رئيسا لقسم العجوزة والمقدم مجدي موسى رئيسا لقسم شرطة أوسيم والرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، والرائد أحمد صبري رئيس قسم ثاني الشيخ زايد، والرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، والرائد محمد داود رئيس قسم ثاني أكتوبر والرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم الصف.

وشملت الحركة تولي النقيب محمود ماهر منصب مدير مكتب رئيس المباحث الجنائية بالمديرية قادما من قسم شرطة كرداسة لتميزه في مجال البحث الجنائي وحسن التواصل مع المواطنين علاوة على سيرته الذاتية المليئة بالانجازات.