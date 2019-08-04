بدء بناء أول كنيسة على الإطلاق في تركيا الحديثة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ بناء كنيسة سريانية ارثوذوكسية، أمس السبت في اسطنبول، مما يمثل المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها بناء كنيسة مسيحية في تاريخ تركيا الحديث الذي يعود لـ96 عاما.

وكانت الجالية السريانية قد ناشدت الحكومة التركية لبناء كنيسة جديدة في حي "يشيل كوي" في اسطنبول، قبل عقد من الزمان .

وأعطت الحكومة فقط الضوء الأخضر في عام 2015، في انتظار الأوراق الخاصة بتصاريخ البناء، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

وقال الرئيس رجب طيب اردوغان أمام مراسم وضع حجر الأساس "أرى أن تلك الكنيسة الجديدة كمصدر إثراء لاسطنبول. تهانينا على ذلك".

وأضاف أنه من المتوقع استكمال الكنيسة خلال عامين.

وفور استكمالها، من المتوقع أن تخدم الكنيسة 17 ألف من أتباع السريانية الأرثوذوكسية في المدينة.