مياه القليوبية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات وتشغيل نظام الوردية بمحطات المياه والصرف، استعدادا لعيد الأضحى.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ داخل الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه أو ظهور الطفوحات بالشوارع.

وأضاف أنه تم التأكيد على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد.

وشدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل وعدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى، موضحا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخطوط الساخنة المخصصة لمرافق المياه.