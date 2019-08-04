مقتل اثنين من جنوب إفريقيا في تحطم طائرة بتنزانيا









ذكر مسؤول اليوم الأحد أن مواطنين اثنين من جنوب إفريقيا، لقيا حتفهما في حادث تحطم طائرة صغيرة بتنزانيا.

وقال حمزة جوهري، المدير العام لهيئة الطيران المدني في تنزانيا إن الطائرة كانت أقلعت من مطار "عنتيني" في أوغندا في طريقها إلى ليلونجوي في مالاوي، ولكن الطيار طلب الإذن للهبوط في تنزانيا، بعد الإبلاغ عن مشكلات في محرك الطائرة.

وبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة مرة أخرى من تابورا، وسط تنزانيا، أبلغ الطيار مراقبي الحركة الجوية بمطار "

جوليوس نيريري" الدولي في دار السلام، عن وجود مشكلات في المحرك.

وتحطمت الطائرة الخفيفة حوالي الساعة السابعة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) أمس السبت في قرية ايجوجوا، وسط تنزانيا، مما أسفر عن مقتل الطيار وراكب على متن الطائرة.

وقال جوهري: "تم السماح لهما بالهبوط في تابورا... حددا المشكلات وأقلعا، لكن بعد خمس دقائق أبلغا عن مشكلة مماثلة، وطلبا العودة."