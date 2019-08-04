إيران تعتزم إطلاق قمر اصطناعي للاستشعار بدقة أقل من متر واحد

أعلن مساعد وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري، أن بلاده ستطلق بحلول عام 2025 قمرا اصطناعيا للاستشعار بدقة أقل من متر واحد، طبقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله -بشأن مشروع القمر الاصطناعي لغرض الاستشعار عن بعد- "إن وكالة الفضاء الإيرانية لديها خطة طويلة الأجل حتى عام 2025 مع خريطة طريق لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا".

وأضاف: "في هذا البرنامج، يعتبر وضع القمر الصناعي لغرض الاستشعار بدقة متر واحد في المدار جزءا من الأهداف والتوقعات، في حين أن وثيقة تطوير القدرات الجوفضائية، تتضمن وضع قمر صناعي لغرض الاستشعار بدقة أقل من 10 أمتار في المدار، لكننا وبفضل القدرات والإمكانيات المتاحة فقد تمكنا من إحراز تقدم كبير في هذا المجال".