ديلي إكسبريس: جسر «وايلي بريدج» مازال يواجه تهديدا حقيقيا بالانهيار

ذكرت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية اليوم الأحد، أن جسر وايلي بريدج مازال يواجه تهديدا حقيقيا إثر انهيار جزء منه، حيث أصدرت شرطة محافظة ديربيشاير البريطانية تحذيرا عاجلا حاليا قبيل هطول أمطار غزيرة، مطالبة سكان المدينة بعدم العودة إلى ديارهم.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن مدينة وايلي بريدج لا تزال قيد الإجلاء إثر الأضرار التي لحقت بخزان تودبروك للمياه بعد الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ تقوم حاليا بإصلاح السد.

وكانت قد أخلت سلطات مدينة وايلي بريدج بالقرب من مدينة مانشستر شمال بريطانيا يوم الخميس الماضي 85% من سكانها البالغ عددهم 6 آلاف و500 شخص إثر انهيار جزء من جسر "وايلي بريدج" الذي يعمل كسد بين المدينة الصغيرة وخزان "تودبروك" للمياه بهدف منع مياه الأمطار من غمر القرية.

ووصلت أمس الأول الجمعة طائرات الهليكوبتر التابعة للخطوط الجوية الملكية إلى مكان الجسر في محاولة لإفراغ أكبر قدر ممكن من مياه الخزان حتى يتمكن عمال الإصلاح من ترميم الجسر الذي تم تشييده في القرن التاسع عشر.