 رئيس الحكومة السابق «المهدي جمعة» يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2019 6:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

رئيس الحكومة السابق «المهدي جمعة» يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس

د ب أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 6:12 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 6:14 م

أودع رئيس الحكومة السابق وحزب البديل التونسي المهدي جمعة ملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، اليوم الأحد لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشغل جمعة (57 عاما) منصب رئيس حكومة مستقلة وغير حزبية تولت تنظيم انتخابات عام 2014 عقب حوار وطني بين الفرقاء السياسيين، تخلت على اثره حركة النهضة الاسلامية عن الحكم بسبب احتجاجات شعبية.

ومهدي جمعة حائز على شهادة الدراسات المعمقة في الهندسة الميكانيكية وعمل في شركات دولية كما شغل منصب وزير الصناعة في 2013.

وقدم جمعة ترشحه للرئاسية عقب اجتماع شعبي لحزبه البديل التونسي في قصر المؤتمرات بالعاصمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك