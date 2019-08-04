رئيس الحكومة السابق «المهدي جمعة» يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس

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أودع رئيس الحكومة السابق وحزب البديل التونسي المهدي جمعة ملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، اليوم الأحد لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشغل جمعة (57 عاما) منصب رئيس حكومة مستقلة وغير حزبية تولت تنظيم انتخابات عام 2014 عقب حوار وطني بين الفرقاء السياسيين، تخلت على اثره حركة النهضة الاسلامية عن الحكم بسبب احتجاجات شعبية.

ومهدي جمعة حائز على شهادة الدراسات المعمقة في الهندسة الميكانيكية وعمل في شركات دولية كما شغل منصب وزير الصناعة في 2013.

وقدم جمعة ترشحه للرئاسية عقب اجتماع شعبي لحزبه البديل التونسي في قصر المؤتمرات بالعاصمة.