قالت منال أنور خورشيد، والدة هديل ماجد الشهيرة بأم كلثوم، والمكرمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب السابع، إن نجلتها راضية دائمًا بما لديها من مشاكل صحية، ومتفائلة دائمًا بالمستقبل.

وأضافت في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، «قالتلي ما بقتش بعد العمليات يا ماما، وأخر عملية عملتها من شهر، هي عنها مشاكل كثيرة في العين سواء مياه بيضاء أو زرقاء، وأصبح الأطباء والتمريض في المستشفى أصدقائها».

وأوضحت أن نجلتها تتقبل أصعب الأشياء بصدر رحب، فضلًا عن علاقتها القوية بالله، معقبة: «عندها رضا نفسي غير طبيعي، أي حاجة بتحصل بتقول الحمدلله، ودائمًا قريبة من ربنا، وبقالها 8 سنوات تدعي لوالدها المتوفي وتقرأ له القرآن قبل تنام وتدعي له ولم تنقطع ومعتقدش في حد ممكن يعمل كده كل يوم».

وكّرم الرئيس عبد الفتاح السيسي هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة، يوم الأربعاء الماضي خلال ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع، المُقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن تكريم عدد من الشباب المتميز في مختلف المجالات.