15 طلب تخصيص أراض بالأمر المباشر فى أسوان الجديدة بأنشطة متنوعة

تلقت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 15 طلبا من مستثمرين للحصول على أرضى بالية التخصيص المباشر فى مدينة اسوان الجديدة، تبعا لتصريحات المهندس أحمد رشاد ــ رئيس جهاز المدينة لـ«مال وأعمال ــ الشروق».



أضاف رشاد أن الطلبات تتنوع ما بين إنشاء جامعة ومعاهد تعليمية خاصة، ومشروع طبى، واستثمار صناعى، ونشاط عمرانية متكامل، بمساحات تتراوح ما بين 10 آلاف متر إلى 100 فدان.



كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على وضع آلية للتعامل مع الطلبات المُقدمة من المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضى مدن الجيل الرابع، ومدن السادات وبرج العرب و15 مايو ومدن الصعيد، لإقامة أنشطة خدمية ومتنوعة.



وعن موازنة جهاز المدينة للعام المالى 2020 ــ 2019، قال رشاد إن الخطة الاستثمارية للمدينة فى العام الجارى تبلغ 460 مليون جنيه قابلة للزيادة، مقابل 640 مليون جنيه الخطة الطموح التى نفذها الجهاز فى العام المالى المنتهى 30 يونية 2019.



اشار إلى ان خطة العام الجارى، تستهدف استكمال المشروعات الجارى تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات ترفيق مسطح 1000 فدان ما بين خرمة طرق، صرف مياه، رى، حيث تتولى شركة المقاولون العرب اعمال مرافق مساحة 600 فدان، والمساحة المتبقية 350 فدانا يتم ترفيقها عن طريق جمعية تعاون اسيوط.



وتقع الـ 600 فدان الجارى ترفيقها ضمن المرحلة الثانية لتوسعات المدينة والتى تبلغ 6000 فدان، تبعا لتصريحات رشاد، مشيرا إلى ان مساحة المدينة تبلغ فى المرحلة الأولى 4000 فدان، والمرحلة الثانية الجارى تنفيذها 6000 فدان، والثالثة 12 ألف فدان، تستكمل عام 2050.

أضاف رشاد أن مشروعات الإسكان الاجتماعى بأسوان الجديدة، جار استكمالها وتضم 92 عمارة بالمرحلة الثالثة، تم تنفيذ 35 عمارة وجار استكمال المتبقى.



وتشمل الخطة الاستثمارية للعام الجارى، استكمال مشروع الشريط النهرى والذى يضم 66 فيلا والممشى السياحى والحديقة الشاطئية، بإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه.