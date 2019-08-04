 فيديو.. الصناعة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب 75% من قوة العمل بمصر - بوابة الشروق
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فيديو.. الصناعة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب 75% من قوة العمل بمصر

إحدي المشروعات أرشيفية
إحدي المشروعات أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:35 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:35 م

شددت نهى شتا، معاون وزير التجارة والصناعة، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالنسبة للاقتصاد المصري.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «هناك 3 مليون منشأة صناعية في مصر تقوم على مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر».

وأضافت أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 99% من القطاع الصناعي بمصر، ويشارك بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 75% من قوة العمل».

وأشارت إلى أن «87% من المشروعات في مصر صغيرة، و11 % متوسطة، و2% فقط كبيرة».


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