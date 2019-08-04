شددت نهى شتا، معاون وزير التجارة والصناعة، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالنسبة للاقتصاد المصري.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «هناك 3 مليون منشأة صناعية في مصر تقوم على مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر».

وأضافت أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 99% من القطاع الصناعي بمصر، ويشارك بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 75% من قوة العمل».

وأشارت إلى أن «87% من المشروعات في مصر صغيرة، و11 % متوسطة، و2% فقط كبيرة».



