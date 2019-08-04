إصابة 71 فردًا من الشرطة الألمانية أثناء ترحيل لاجئين في 2018

أعلنت الشرطة الاتحادية في ألمانيا أن 71 من أفرادها تعرضوا لإصابات أثناء عمليات ترحيل لاجئين خلال العام الماضي.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الشرطة الاتحادية أوضحت أن إجمالي 284 فرد شرطة تعرضوا لهجمات خلال عمليات ترحيل العام الماضي.

وأضافت الشرطة أن عدد مثل هذه الهجمات بلغ 274 حالة في عام 2017، موضحة أن هذه الهجمات كانت عبارة عن حالة مقاومة أثناء الترحيلات في رحلات جوية، بحسب الصحيفة.

يشار إلى أن أفراد الشرطة المحلية بالولايات يتولون مسؤولية عملية النقل إلى المطارات.

وقال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية إرنست فالتر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" إن أفراد الشرطة تعرضوا لركلات ولكمات وضربات بالرأس من قبل الأشخاص الملزمين بالترحيل، ولكنه أشار إلى أنه لم تحدث غالبا إصابات خطيرة، لأن أفراد الشرطة الاتحادية مدربين بشكل خاص يمكنّهم من معرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف.