معتز عبدالفتاح: تكليفات محددة للوزراء لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب

]اجتماع الوزراء يعني أن التوصيات ليست رصاصات طائشة أو كلمات على سبيل المجاملة



قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء في اليوم التالي للمؤتمر الوطني السابع للشباب تطرق إلى مناقشة توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، وتكليفات محددة للوزراء المعنيين بتنفيذها كل في مجاله.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc» مساء السبت، «الاجتماع يعني أن التوصيات ليست رصاصات طائشة أو كلمات على سبيل المجاملة، ولكنها دراسة جادة قدمها الشباب من خلال نموذج المحاكاة ودراسات واسئلة، وتسعى أجهزة الدولة المعنية تحويلها من كلمات ورؤى إلى برامج عمل».

وأوضح أن المواطن المصري سيشعر بشكل مباشر بالتكليفات الخاصة بالتحول الرقمي ومنظومة الحوكمة، معقبًا: «عانينا الفساد والواسطة والدرج المفتوح ومحاولة كل شخص خصخصة منصبه وتحويله إلى منفعة خاصة، ولكن التحول الرقمي سيجعل كل احتياجات الإنسان من الدولة تتم عبر أبلكيشن على الموبايل أو عبر الإنترنت، وستقضي على الروتين».

واختتمت فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأربعاء الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.