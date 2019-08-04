الادعاء العام الأمريكي يسعى لتوقيع عقوبة الإعدام على منفذ هجوم تكساس

قال خايمي إسبارزا، ممثل الادعاء العام في مقاطعة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في إطلاق النار الذي استهدف مركزًا للتسوق في المقاطعة أمس السبت يواجه تهما بالقتل العمد وستكون عقوبة الإعدام مناسبة له.

وأضاف: "سنطلب توقيع عقوبة الاعدام". وذكر جون باش ممثل الادعاء في المقاطعة الواقعة غربي تكساس أن وزارة العدل "تدرس بجدية" توجيه اتهامات جريمة كراهية اتحادية واتهامات اتحادية متعلقة بالأسلحة النارية، والتي يترتب عليها الحكم بعقوبة الإعدام ضد المشتبه فيه (21 عاما).

وأوضح باش أن وزارة العدل "تتعامل مع هذه (القضية) كقضية إرهاب محلي". وقال إن القضية يبدو أنها ينطبق عليها التعريف القانوني للإرهاب المحلي و "يبدو أن (الهجوم) مخطط له لتخويف السكان المدنيين، على أقل تقدير".

وأضاف باش: "سنفعل ما نفعله بالإرهابيين في هذه البلاد، وهو تحقيق العدالة الناجزة المؤكدة".