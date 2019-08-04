«الزراعة» تتخذ 10 قرارات استعدادا لعيد الأضحى

اتخدت وزارة الزارعة، 10 قرارات هامة من أجل الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتأمين عملية بيع وتداول اللحوم في الأسواق والشوادر، والتأكد من الذبح بالمجازر التابعة لها، والمنتشرة عبر جميع المحافظات، والبالغ عددها 482 مجزرا.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

1- رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر.

2- تدعيم المجازر بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات

3- توفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

4- توفير وتأمين الاختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

5- التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر.

6- توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

7- تخصيص خط ساخن المتواجد بالهيئة بين أطباء الادارة العامة للمجازر والجمهور للرد على استفساراتهم المتعلقة بمواصفات وشروط الاضحية من الناحية الصحية وسلامة الحيوان قبل شرائه.

8- تكثيف المرور على مجازر الحيوانات واستعداد المحافظات لاستقبال عيد الأضحى ومتابعة أعمالها على مستوى المحافظة .

9- التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم بالمحافظات المختلفة.

10- التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة "المرئية والمسموعة" لنشر الوعى بين المستمعين والمشاهدين بكيفية اختيار الاضحية ومواصفاتها وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان الكشف على الاضحية قبل وبعد الذبح لضمان صلاحيتها وخلوها من الأمراض وحفاظاً على البيئة .