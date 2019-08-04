محافظ دمياط تعفي مدير ونائب مستشفى كفر سعد من منصبهما بعد واقعة الإسعاف

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إعفاء كلًا من مدير ونائب مدير مستشفى كفر سعد المركزي من منصبهما، وذلك على خلفية واقعة منع سيارة الإسعاف التي قامت بنقل أحد المصابين إلى المستشفى من الخروج لنقطة التمركز الخاصة بها؛ الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأزمة بين إدارة المستشفى وهيئة الاسعاف بدمياط.

وكلفت المحافظ مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الشؤون الصحية، بتسيير أعمال إدارة المستشفى مؤقتًا؛ لحين تكليف مدير للمستشفى.

وأكدت محافظ دمياط، أن التعامل سيتم بكل حزم مع المخالفين بكافة الجهات بالمحافظة، و ذلك إعمالا بقواعد حسن سير العمل وتحقيق الصالح العام.

جدير بالذكر أن سائقي عربتي إسعاف، عاندا بعضهما البعض عند بوابة الدخول، ما تسبب في إصابة مواطن، وكانت إحداهما تتبع المستشفى والأخرى تتبع هيئة الإسعاف، ما أثار غضب واستياء المواطنين، خاصة بعد عرض مقطع فيديو مصور من كاميرا المستشفى.