«يونيسيف» تقدم دعما طبيا للسودان بقيمة 3 ملايين دولار









تسلمت وزارة الصحة الاتحادية في السودان شحنة لقاحات تبلغ 45 طنًا مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" والتحالف العالمي للقاحات، تكلفتها 3 ملايين دولار.

قال دكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب تسلم الشحنة بمطار الخرطوم، إن الدعم المقدم من منظمة يونسيف والتحالف العالمي يأتي في إطار الشراكة لرعاية الأطفال في مجالات الصحة المختلفة خاصة التطعيم، موضحًا أنه سيتم توفير مخزون استراتيجي من التطعيمات.

من جانبها، قالت مديرة قسم الصحة والتغذية بمنظمة "يونسيف" سجى فاروق، إن الشحنة تضم تطعيمات للأطفال والنساء في سن الإنجاب كجزء من الجهود لتعويض الاحتياطي الذي استهلك خلال الفترة الماضية ولضمان الوصول إليها في الوقت المناسب.