 الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة أطلع برة - بوابة الشروق
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الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة أطلع برة

محمود باهي
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:17 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:17 م

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها الحادي عشر من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية التركيز على الجانبين البدني والفني؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال مسابقة كأس مصر وخوض ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا بنسخته الجديدة مع بطل جنوب السودان.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري.


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