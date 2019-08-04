الحكومة الكويتية تنفي وجود توصية وزارية بحل البرلمان

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم صحة ما نشر في إحدى الصحف الكويتية، حول وجود توصية وزارية بحل مجلس الأمة الكويتي.

وأكد المزرم - في بيان صحفي أمس السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن الخبر المشار إليه عار عن الصحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أيا من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء الكويتي، لم تعد تقريرا في هذا السياق.

وشدد على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون مع فصل السلطات، لافتا إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد القادم، التزاما بما صرح به رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الماضي.

ودعا رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والتأكد منها عبر المصادر الرسمية.