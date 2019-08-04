سيتي يهزم ليفربول بمشاركة صلاح ويتوج بطلا للسوبر الإنجليزي

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توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة درع اتحاد الإنجليزي عقب فوزه على ليفربول 5 / 4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1/1، حيث تقدم رحيم سترلينج لمانشستر سيتي في الدقيقة 12 وتعادل جويل ماتيب لفريق ليفربول في الدقيقة 77.

وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول كل من شيردان شاكيري وآدم لالانا وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، وأهدر جيورجينيو فينالدوم.

فيما سجل لمانشستر سيتي إلكاي جويندوجان وبرناردو سيلفا وفيليب فودين وأليكسندر زينتشينكو وجابرييل خيسوس.

يذكر أن هذا اللقب هو السادس لمانشستر سيتي في هذه البطولة، فيما توج ليفربول باللقب 15 مرة سابقة كان آخرها في 2006.