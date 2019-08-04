مسؤول بـ«صحة المنيا»: تلقينا عدة شكاوى ضد مركز «الأمل» الطبي حول وفاة حالات عديدة

قال مسؤول بمديرية الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية، تلقت عدة شكاوى ضد مركز "الأمل" الطبي، تفيد بحدوث العديد من حالات الوفاة بداخلة، وكان من أبرزها شكوى مماثلة لحالة الوفاة الأخيرة، موضحًا أنه في يوم 12 أكتوبر 2013، تقدم "م-م"، زوج "نرمين-م" مقيمة بالشارع الجديد بمدينة المنيا، بشكوى تفيد وفاتها أثناء الولادة داخل نفس المركز في يوم 10 أكتوبر 2013 بسبب الإهمال الطبي.

وبالفحص تبين أن المركز مرخص برقم 12 بتاريخ 9 أغسطس 2006، وأن التقرير الطبي تضمن حينذاك أن المذكورة توفيت بجلطة رئوية حادة، أدت إلى هبوط في الدورة الدموية، دون ذكر أنها كانت في حالة ولادة، وحصل الأهلية على إخطار وفاة، ثم توجهوا إلى مكتب صحة رابع، وصدرت شهادة وفاة، دون ذكر أن الحالة توفيت في ولادة على اعتبار أنها حالة وفاة بجلطة رئوية، وتم استخراج تصريح دفن، وحينما اكتشف الزوج حقيقة الأمر تقدم بشكوى لمديرية الصحة أكد فيها أن زوجته ماتت أثناء الولادة، وأنه جرى الاستعانة بطبيب قلب لكتابة إخطار وفاة كما لو كانت الحالة توفيت في المنزل.

وأضافت المصادر، أن شكوى تم تقديمها بوزارة الصحة ضد نفس المركز، فتشكلت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وفي أول شهر ديسمبر2012، تم معاينة المركز ورصد بعض المخالفات ومنها: عدم تطبيق برنامج مكافحة العدوي، عدم وجود غرفة عناية مركزة، أجهزة العمليات غير كاملة، وجود مخزن أدوية والآت وجهاز تليفزيون وريسيفر داخل غرفة العمليات، فحررت اللجنة محضر بالمخالفات وبناء على التقرير صدر قرار غلق إداري برقم 4031 بتاريخ 9 /12/2012 بغلق مركز "الأمل" إدارة "م-ش"، لمدة شهر لوجود مخالفات فنية جسيمة.

وفي فبراير 2013 توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر للمركز لتنفيذ قرار الغلق فامتنعت الطبيبة، وأعاقت اللجنة عن التشميع ثم قدمت تظلمًا للدكتور مصطفى عيسى، "المحافظ الإخواني الأسبق" في 19 مارس 2013، تلتمس فيه إلغاء قرار الغلق، فطلب المحافظ رأي المستشار القانوني، الذي أقر بأن الغلق واجب التنفيذ وبرغم رأي المستشار القانوني لكن لكون المحافظ طبيب نساء استشعر الحرج، ووافق علي الالتماس، وطلب إرجاء تنفيذ القرار وأمهل الطبيبة شهرًا لتوفيق الأوضاع.

وتابع: "طلبنا من الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة حينذاك بإحالة الطبيبة للجنة الأمومة الآمنة بإدارة رعاية الأمومة والطفولة لتحديد أوجه المخالفة أو التقصير الفني، خاصة مع تكرار وفيات الأمهات في مركز الأمل، ولم نفاد بالإجراءات التي تمت، كما طالبنا من وكيل الوزارة بإحالة مفتش الصحة الذي صرح بالدفن، للتحقيق لوجود تقصير، لأنه لم يكن يعلم أن الوفاة حدثت في ولادة ولم يبلغ الشرطة والنيابة، وقبل بإخطار الوفاة دون توقيع الكشف الطبي على الجثة، ثم أحيل مفتش الصحة وقتها للتحقيق بالنيابة الإدارية التي وقعت عليه جزاء لمدة 15 يومًا كأقصي عقوبة لمفتش صحة.