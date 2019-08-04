محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة منظومة النظافة خلال عيد الأضحي

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية.

وأكد قنصوة - في تصريح له اليوم الأحد - أهمية وضع خطة لتنظيم شكل حاويات القمامة "الكونتر" المتواجدة على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة المظهر العام لتلك الحاويات من أعمال دهان وتجميل، لتتناسب مع الشكل الحضاري للمحافظة.. مطالبا بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدينة خاصة خلال أوقات المناسبات والأعياد، والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية، على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع.

وشدد على ضرورة شن حملات مكبرة للتصدي لظاهرة النباشين بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظرا لما تمثله تلك الظاهرة من إساءة للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وطالب محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تطهير الشنايش على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها وتطهيرها، ورفع جميع المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون.