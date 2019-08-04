ارتفاع عدد طلبات الحكومة الأمريكية للحصول على بيانات عن مستخدمي «أمازون»

كشفت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" عن زيادة عدد طلبات الحكومة الأمريكية للحصول على بيانات عن مستخدمي خدمات "أمازون دوت كوم" خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وبحسب أحدث بيانات "أمازون"، فإن عدد طلبات الحصول على بيانات عن المستخدمين زاد بنسبة 14% في حين زاد عدد طلبات الحصول على إذن بالبحث عن البيانات بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام.

وأشارت "أمازون" إلى أن الطلبات شملت بيانات تم جمعها من خلال نظام المساعدة الصوتية "أمازون إيكو" والقارئ الرقمي "كيندل" والكمبيوتر اللوحي "فاير" وأنظمة تأمين المنازل.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها ردت بالإيجاب على 4 طلبات من بين كل 5 طلبات من الحكومة الأمريكية.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى زيادة عدد طلبات الحصول على بيانات مستخدمي خدمة الحوسبة السحابية "أيه.دبليو.إس" بنسبة 77%، لكن طلبات الحصول على تصريح بالبحث في البيانات تراجعت.

ووفقا لقواعد الإفصاح التي وضعتها وزارة العدل الأمريكية، ذكرت "أمازون" إنها حصلت على ما يصل إلى 249 طلب الحصول على بيانات بسبب اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن "أمازون" واحدة من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى الملزمة بنشر تقرير الشفافية الذي يرصد طلبات الحصول على بيانات المستخدمين، رغم تصاعد ضغوط منظمات الدفاع عن الخصوصية.

وجاء نشر أحدث تقارير "أمازون" بعد أيام من قيام مسرب المعلومات "إدوارد سنودن" بنشر وثائق سرية للغاية كشفت عملية مراقبة واسعة النطاق تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية وغيرها من أجهزة المخابرات في العالم.