كشفت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور"وهو موقع إخباري سويدي مختص بالشأن التركي، تديره إحدى أكبر شبكات البحث والرصد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لجأ إلى "جواسيس" يساعدونه على فضح ما يقوله معارضوه من الأتراك الذين يعيشون خارج البلاد.

وأوضحت الوثائق أن هؤلاء الجواسيس متواجدون تحديدا في سفارة أنقرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، علاوة على قنصليات تقع في مدن أخرى بالولايات المتحدة.

نشر الموقع وثائق سرية، تثبت تورط دبلوماسيين أتراك في أنشطة تجسس على الأراضي الأمريكية، وتحتوي المراسلات على قرصين مضغوطين، يحتوي أولهما، وفقًا للرسالة، على معلومات عن كبار المنتقدين لنظام أردوغان.

وكشفت الوثائق التي نشرها الموقع السويدي، أن دبلوماسيين أتراك، يعملون على جمع معلومات عن الأنشطة التي يقوم بها منتقدي أردوغان، كما أنهم يعملون على إعداد ملفات تتضمن تفاصيل حول منظماتهم وقوائم بأسمائهم، ووصف الموقع جواسيس أردوغان أنهم يتعاملون مع معارضيه كما لو أنهم "أعضاء في مؤسسات إجرامية".

وأضاف تقرير الموقع، أن هناك تقارير استخباراتية كانت تستخدم في قضايا جنائية في تركيا، وكانت النتيجة أن السلطات زجت بأكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت التهم الملفقة ضدهم جميعها ترتبط بالإرهاب، مع التأكيد على أن عملية جمع المعلومات الاستخباراتية عن هؤلاء المعارضين كانت بواسطة السفارة التركية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن وشيكاغو .

وأشار الموقع إلى أن النائب العام السويسري قد فتح تحقيقا جنائيا، وكانت النتيجة أنه أصدر مذكرات توقيف بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية، بعد أن ثبت أنهم أجروا سلسلة من المحاولات لخطف رجل أعمال سويسري تركي، فقط لأنه انتقد نظام أردوغان ووصفه بـ "القمعي".

وفي نيويورك، صنف الدبلوماسيون مدرسة "بروكلين أميتي" كمؤسسة حصلت على تقدير من المسؤولين المحليين الذين حضروا الأحداث البارزة التي نظمتها إدارة المدرسة. وتجسس مجموعة من الموظفين القنصلين على منظمة أخرى تقع في مدينة نيويورك، وهي اتحاد رابطات البلقان الأمريكية، وهي عبارة عن منظمة غير حكومية، تقع في نيوجيرسي، وهي تعمل على تعزيز العلاقات الودية بين دول البلقان والولايات المتحدة.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، كشفت وثيقة رسمية سرية قيام السفارة التركية في العاصمة الجورجية بأعمال تجسس موسعة استهدفت منتقدي نظام رجب طيب أردوغان ومعارضيه في تبليسي، تلك الوثيقة التي أكدت أن ضابطا تركيا كان معين بمنصب مستشار في السفارة التركية في جورجيا، هو الذي تولى هذه المهمة.