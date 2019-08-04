الحرس الوطنى التونسي: انتهاء العملية المسلحة بجبل عرباطة ونقل جثتي إرهابيين لتحديد هويتيهما

قال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي ، اليوم الأحد ، إن العملية المسلحة التي جرت الليلة الماضية بجبل عرباطة (ولاية قفصة) وأدت إلى القضاء على إرهابيين مسلحين إثنين، انتهت اليوم.

وأضاف الجبابلي، في تصريحات له اليوم، أنه تم نقل جثتي المسلحين لعرضهما على الطب الشرعي، مشيرا إلى أن الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على تحديد هويتي الإرهابيين الاثنين، إثر أخذ عينات من الحمض النووي.

وأوضح أنه تم حجز سلاحين من نوع "كلاشنيكوف" وذخائر حربية وصواعق ورمانات يدوية عقب هذه العملية الاستباقية المشتركة، التي قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين بجبل عرباطة.

ونشرت وزارة الداخلية التونسية على صفحتها الرسمية صورا للأسلحة والذخيرة المحجوزة بعد هذه العملية.