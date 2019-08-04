وزير الآثار يكشف تفاصيل نقل مقبرة «توتو» لمتحف العاصمة الإدارية

قال وزير الآثار، إنه سيتم نقل مقبرة "توتو" من سوهاج؛ لأنها موضوعة ضمن سيناريو العرض المتحفي بناءً على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أن مرممي المجلس الأعلى للآثار انتهوا من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم في محافظة سوهاج؛ تمهيدا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة؛ لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.