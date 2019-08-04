رئيس زيمبابوي: الحكومة البريطانية ترغب في التباحث معنا بشأن مسألة تعويضات الأراضي



كشف رئيس زيمبابوي، إيميرسون إمنانجاجوا، عن رغبة الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة بوريس جونسون في التباحث من جديد مع زيمبابوي بشأن مسألة تعويضات الأراضي.

وقال -في مقابلة أجرتها معه هيئة تليفزيون وراديو زيمبابوي ونشرت وكالة الأنباء الوطنية نصها- "إن زيمبابوي لم تأسف لقرارها الذي اتخذته في الماضي لاسترداد هذه الأراضي بطريقة جبرية"، متابعا: "زيمبابوى لم توافق على دفع تعويضات بشأن هذه الأراضي، ويجب أن يكون ذلك واضحا".

وأضاف زيمبابوي: "ما وافقنا عليه في دستورنا هو أن يتم دفع تعويضات عن الإصلاحات التي قام بها من كانوا يستولون على أرضنا، وهناك اتفاق -بصورة مبدئية- مع البريطانيين لتعويض ذويهم فيما يتعلق بهذا الشأن، وإنه لحسن الحظ أن الحكومة البريطانية الحالية تبدي استعدادها لبحث هذه المسألة معنا".

وتابع: "أننا في زيمبابوي لم نأسف لقرارنا الخاص باستعادة أرضنا، وقد قمنا باستعادتها لأنها أرضنا، وهذا أمر يخص شعبنا ومن حقه أن يحدد مصيرها، ونحن نرغب في أن تكون هذه الأرض صالحة لعملية الإنتاج".

وشدد رئيس زيمبابوي على أن بلاده تحظى بتأييد مجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي "سادك"، وإنها ستستمر في استغلال مواردها لتغيير وضعها الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن زيمبابوي كانت قد تعرضت للعزلة عن النظام الاقتصادي الدولي خلال عهد الرئيس السابق روبرت موجابي بسبب ما تردد بشأن برنامج إعادة توزيع الأراضي الذي ثار بشأنه كثير من الجدل وعدم احترام حقوق الملكية، بالإضافة إلى ما تردد من مزاعم عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.