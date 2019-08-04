

مع اقتراب انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 -التى مقرر إجراؤها فى نوفمبر 2020- بدأ المرشحون الديمقراطيون في الإعداد لحملاتهم الانتخابية؛ سعيا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

ويُعتبر نائب الرئيس السابق جون بايدن -الذي سجل رقمًا قياسيًا في الحصول على التبرعات، خلال الـ24 ساعة الأولى من إعلان ترشحه، بجمع قرابة الـ6 ملايين دولار- هو الأوفر حظا في الحصول على بطاقة ترشح الديمقراطيين لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما أظهر استطلاع للرأي تقدمه بـ32 نقطة عن أبرز منافسية بيرني ساندرز.

ولم يكتفي المرشح الديمقراطى المحتمل جو بايدن، بأن يكون المرشح الأوفر حظا بخوض الانتخابات الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، بل تفوق بشكل واضح على الرئيس دونالد ترامب، وحصل على تأييد 53% مقابل 43% لترامب، وفقًا إلى استطلاع الرأي الذى أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، فى الفترة بين 28 يونيو وحتى 2 يوليو من العام الجاري.

وبينت الصحيفة أن تفوق بايدن على ترامب ربما يعود إلى أنه معروف على الصعيد الوطنى، فقد استمر نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، طوال ثمانية أعوام إلى جانب كونه عضوا في مجلس الشيوخ لأكثر من 30 عاما.

كما نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" نتائج استطلاع للرأي، أظهرت تفوق بايدن، في 11 ولاية رئيسية على حساب ترامب، ما يزيد من فرص ترشيح بايدن عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي قد يشكل تهديدًا لاستمرار دونالد ترامب كرئيس لولاية ثانية.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن:

• تخرج في أكاديمية "آريشمير" بكلايمونت عام 1961، عاد بعد ذلك ليضاعف من دراسته في التاريخ وعلم السياسة، وبعدها التحق بجامعة سيراكوس للقانون وتخرج عام 1968.

• عام 1969، بدأ في العمل بالقانون في ويلمنجتون، وانتُخب بعدها ليكون قنصل نيوكاسل من عام 1970 وحتى 1972.

• فاز بايدن في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1973، وهو في سن الثلاثين، لكي يصبح خامس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

• عام 1974، تم اختيار السيناتور بايدن، ليكون من ضمن المئتين من وجوه المستقبل من قبل صحيفة التايم، ويعتبر أكثر سيناتور استمر في مجلس الشيوخ الأمريكي.

• يعتبر من الليبراليين المعتدلين بشكل عام في توجهاته السياسية، أما عن آرائه بالقضايا المطروحة في الولايات المتحدة فهو يعارض التنقيب عن النفط مفضلا البحث عن مصادر طاقة جديدة، ويعتبر من مؤيدين منح تأشيرات للعمال الزائرين، كما كان من بين من صوتوا لصالح غزو أفغانستان عام 2001، والعراق عام 2003.

• يعتبر بايدن من دعاة تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات، معروف بتأييده الشديد لإسرائيل، كما أنه من أنصار حل الدولتين.

• فيما يتعلق بإيران فهو يؤيد الخيار الدبلوماسي مع استخدام أسلوب العقوبات، إلا أنه صوت ضد اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

• اختاره باراك أوباما ليكون نائبه؛ لكونه عضوا قديما في الكونجرس الأمريكي وعلى دراية جيدة في مجال السياسة الخارجية وقضايا الدفاع.

• في عام 2017، منحه الرئيس السابق باراك أوباما، أعلى وسام مدني في البلاد وهو "وسام الحرية"، خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض.

• أعلن السياسى المخضرم صاحب الـ77 عاما، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 24 أبريل 2019، والتي من المقرر إجراؤها في نوفمبر من العام المقبل؛ ليكون منافسا شرسا للرئيس الحالي دونالد ترامب، حال فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي.