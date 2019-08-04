ضبط شخص وشقيقته في قضية توظيف أموال ببسيون

تمكن العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط مواطن وشقيقته وهروب زوجها، لاستيلائهم على مليون و780 ألف جنيه من 13 مواطنًا بحجة توظيف المبلغ، مقابل فوائد شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بوعدهم ورفضوا رد المبلغ.

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغات من 13 مواطنًا يتهمون كل من"سعد.ف.ر" هارب، وزوجته "مروة.ا"، وشقيقها "اشرف.ا" مقيمين مركز بسيون، بالاستيلاء على مليون و780 ألف جنيه منهم بحجة توظيف المبلغ، مقابل أرباح شهرية.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الثانية وشقيقها، وهروب زوجها، وتحرر المحضر 11700 جنح مركز بسيون، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.