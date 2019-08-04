«هونر» تطلق هواتف جديدة في السوق المصرية

تطلق شركة هونر الرائده فى عالم الهواتف الذكيه اليوم داخل مصر عائله هواتف «هونر ٢٠» المتميزة والتى تتضم lite، والذين ينطلقون بتصميمات جذابة وتستهدف عشاق التصوير، حيث يبدأ الحجز المسبق للهونر ٢٠ والهونر ٢٠ برو، ليكون البيع الرسمى لهم فى متاجر مصر يوم ٨ أغسطس الجارى، بينما بدا بيع الهونر ٢٠ لايت الرسمى فى المتاجر.



وينطلق هاتف HONOR 20 PRO بلونين، هما «أسود متدرج وازرق متدرج»، وذلك بسعر 10,499 جنيه، حيث ينطلق بقدرات هائلة فى الكاميرا والتى حصدت تقييم 111 نقطة من منصة DxOMark لتقييم كاميرات الهواتف، والذى يعدّ ثانى أعلى تقييم حصل عليه أى هاتف ذكى على الإطلاق، محققا معيارا ذهبيا بفضل كاميرته فى مجال الهواتف الذكية.

وقال كريس سان بايغونغ ــ رئيس هونر فى الشرق الأوسط وأفريقيا: «نعيش اليوم فى عالم رقمى ودائم الاتصال، حيث يعدّ هاتفك الذكى بوابتك الرئيسية لعالم من الاحتمالات غير المتناهيه»، وأضاف كريس: أعيد تصميم كاميرا الهاتف الذكى فى هاتف HONOR 20 PRO بطرق لم تكن ممكنة قبل عقد من الزمن، مما يسمح للمصورين المحترفين وغيرهم من عشاق التصوير التعبير عن إبداعاتهم وتصوير لحظات حياتهم بوضوح وتفاصيل جميلة حتى فى البيئة ذات الإضاءة المنخفضة».