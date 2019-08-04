أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة فوكوشيما اليوم الأحد.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار، ولم تصدر الهيئة تحذيرا من وقوع تسونامي.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و23 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (10:23 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه قرب سواحل فوكوشيما على عمق 50 كيلومترا.

وكان زلزال قوي ضرب السواحل الشمالية الشرقية لليابان في مارس من عام 2011 وأعقبه حدوث تسونامي، ما تسبب في مقتل أكثر من 18 ألف شخص، وتسببت الكارثتان في انهيار بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.